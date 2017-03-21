Первый взгляд: Новая коллаборация марки Hermès и Apple

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Высокий стиль и передовые технологии слились в одно целое, когда марка Hermès запустила свою первую коллекцию ремешков для часов Apple еще в 2015 году. Сегодня этот союз порадовал новой коллаборацией в виде ярких наручных аксессуаров. Все ремешки из нейлона выполнены вручную в Париже и на каждом выгравирована надпись Hermès. Покупателю предложат на выбор несколько оттенков от небесно-голубого до лаймового.

«Apple и Hermès выпускают самые разнообразные продукты, — прокомментировал главный дизайнер Apple Джонатан Айв. — Аксессуары отражают высокое качество и сдержанный дизайн. Обе компании мотивированы искренним стремлением к совершенству и желанием создать что-то новое. Apple Watch Hermès является истинным свидетельством этой веры».

Новая линия ремешков в продаже уже с сегодняшнего дня. Приобрести аксессуар можно на официальном сайте Apple или Hermès. Цены стартуют от 1199 фунтов стерлингов за один ремешок до 1299 фунтов стерлингов за двойной.

Подготовила: Екатерина Горбенко