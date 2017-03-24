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Первый взгляд: Роберт Паттинсон в новом кампейне Dior Homme

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Роберт Паттинсон продолжает свое сотрудничество с маркой Dior. На этот раз популярный британский актер принял участие в съемке нового рекламного кампейна французского бренда, темой которой стал ночной Париж. В объективе фотографа Карла Лагерфельда Паттинсон позирует в сдержанных нарядах из последней коллекции, подобранных арт-директором Dior Homme — Крисом Ван Аш. Напомним, впервые Роберт Паттинсон появился в рекламной кампании аромата Dior Homme Sport еще пять лет назад. С осени 2016 года актер представляет мужскую линию модного дома.

«Мы предложили Роберту стать лицом осенней кампании Dior Homme в 2016-м году, — сказал Сидни Толедано, главный исполнительный директор Christian Dior. — Он уже был лицом аромата Dior Homme и с радостью согласился стать лицом линии одежды. Когда мы сказали ему, что кампанию собирается снимать Карл Лагерфельд, Роберт преисполнился еще большим энтузиазмом. Действительно, кампания прекрасно отражает дух Dior Homme».

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Подготовила: Екатерина Горбенко

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