Петра Коллинз создала видео для рекламной кампании очков Gucci

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Современная канадская художница Петра Коллинз, которая давно поддерживает дружеские отношения с креативным директором Gucci Алессандро Микеле, создала видео для весенней линии очков бренда. Петра известна не только благодаря своим художественным работам (например, фотосерии «Selfie» и «Neon Works»), а также работой с модными брендами — на ее счету рекламные кампании Calvin Klein, Adidas, Nordstrom. В январе этого года Петра попала в список Forbes «30 до 30».

Результатом совместных усилий дизайнера и художницы стал ролик, где повествуется о визите внуков к бабушке. Когда пожилая женщина устает и засыпает, дети снимают с нее волшебные очки с розовыми стеклами Hollywood Forever, которые открывают им портал в праздничный мир, и фантазии становится явью. Локацией для съемок выбрали термальные купальни в Будапеште. Видео посвятили запуску весенней коллекции солнцезащитных очков Gucci.

Подготовили Александра Даруга, Янина Борисова