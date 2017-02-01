Личности

Певица Бейонсе ждет двойнят

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Американская музыкальная исполнительница Бейонсе поделилась приятной новостью со своими поклонниками на официальной странице Instagram.  35-летняя супруга рэпера Jay-Z сообщила, что беременна двойней. Напомним, что в 2012 году у пары родилась дочь, которую назвали Блю Айви Картер.

«Мы хотим поделиться нашим счастьем и любовью. Мы были благословлены сразу дважды. Мы очень благодарны за то, что в нашей семье прибавятся двое, и спасибо за наилучшие пожелания — Картеры», — написала Бейонсе.

Подготовила: Екатерина Горбенко

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