Певица Бейонсе ждет двойнят

Американская музыкальная исполнительница Бейонсе поделилась приятной новостью со своими поклонниками на официальной странице Instagram. 35-летняя супруга рэпера Jay-Z сообщила, что беременна двойней. Напомним, что в 2012 году у пары родилась дочь, которую назвали Блю Айви Картер.
«Мы хотим поделиться нашим счастьем и любовью. Мы были благословлены сразу дважды. Мы очень благодарны за то, что в нашей семье прибавятся двое, и спасибо за наилучшие пожелания — Картеры», — написала Бейонсе.
Подготовила: Екатерина Горбенко