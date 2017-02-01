Певица Бейонсе ждет двойнят

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Американская музыкальная исполнительница Бейонсе поделилась приятной новостью со своими поклонниками на официальной странице Instagram. 35-летняя супруга рэпера Jay-Z сообщила, что беременна двойней. Напомним, что в 2012 году у пары родилась дочь, которую назвали Блю Айви Картер.

«Мы хотим поделиться нашим счастьем и любовью. Мы были благословлены сразу дважды. Мы очень благодарны за то, что в нашей семье прибавятся двое, и спасибо за наилучшие пожелания — Картеры», — написала Бейонсе.

We would like to share our love and happiness. We have been blessed two times over. We are incredibly grateful that our family will be growing by two, and we thank you for your well wishes. — The Carters A photo posted by Beyoncé (@beyonce) on Feb 1, 2017 at 10:39am PST

Подготовила: Екатерина Горбенко