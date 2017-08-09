Певица M.I.A. выпустит первую коллекцию одежды

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Британская певица M.I.A. приготовила для фанатов приятный сюрприз – сегодня в cети появились первые фотографии ее будущей коллекции одежды. Для создания линии мерча она сотрудничала с Астрид Андерсен, дизайнером из Дании: результатом их работы стали изделия в духе athletic wear.
https://www.instagram.com/p/BXif-gFhxJq/
Снимки из лукбука появились в аккаунте Астрид совсем недавно. На них мы видим изделия, которые отображают дизайнерское видение Андерсен и задумку M.I.A.: целью певицы было воплотить эстетику ее последнего альбома AIM, а дизайнер привнесла тему баскетбольной формы – логичное продолжение ее весенне-летней линии.
Коллекция включает футболки и спортивные брюки. Интересно, что в качестве мерча также предлагаются анораки, на 100% произведенные из переработанного пластика. Продажи будут запущены уже сегодня на сайте M.I.A., а цены варьируются от 70 до 160 долларов за изделие.
https://www.instagram.com/p/BXi0a67B1zR/
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