Певица M.I.A. выпустит первую коллекцию одежды

Британская певица M.I.A. приготовила для фанатов приятный сюрприз – сегодня в cети появились первые фотографии ее будущей коллекции одежды. Для создания линии мерча она сотрудничала с Астрид Андерсен, дизайнером из Дании: результатом их работы стали изделия в духе athletic wear.

https://www.instagram.com/p/BXif-gFhxJq/

Снимки из лукбука появились в аккаунте Астрид совсем недавно. На них мы видим изделия, которые отображают дизайнерское видение Андерсен и задумку M.I.A.: целью певицы было воплотить эстетику ее последнего альбома AIM, а дизайнер привнесла тему баскетбольной формы – логичное продолжение ее весенне-летней линии.

Коллекция включает футболки и спортивные брюки. Интересно, что в качестве мерча также предлагаются анораки, на 100% произведенные из переработанного пластика. Продажи будут запущены уже сегодня на сайте M.I.A., а цены варьируются от 70 до 160 долларов за изделие.

MIA X ASTRID ANDERSEN 🌿🌹link in bio for more info ❤ launching via MIAs online and @astridandersenboutique tomorrow 2-6 pm 🙏🏼 for an up close look and good vibes ❤ A post shared by Astrid Andersen (@astridandersens) on Aug 8, 2017 at 9:00am PDT

https://www.instagram.com/p/BXi0a67B1zR/

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