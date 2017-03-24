По ту сторону объектива: Dior запустил проект #TheWomenBehindTheLens

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Для съемки весенне-летней коллекции Dior 2017 были задействованы девять женщин-фотографов. По задумке, каждая из них должна была по своему интерпретировать вещи из коллекции, которую создала Мария Грации Кьюри.

Проект был назван #TheWomenBehindTheLens, в котором, помимо новой рекламной компании, получились еще и уникальные интервью с фотографами.

Мариполь, Бриджит Лакомб, Бриджит Нидермайер и Джанет Бекман откровенно рассказали о работе и отношении к модной индустрии за пределами съемочной площадки.

Подготовила Янина Борисова