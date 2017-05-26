Новости моды

Почему Демна Гвасалия сфотографировал моделей на фоне ковра

Иванна Петрович
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Креативный директор Balenciaga Демна Гвасалия продолжает использовать брендированный ковер с показа коллекции весна-лето 2017. В новом лукбуке линии осень-зима 2017 фоном для съемки стал именно знаменитый серый ковер. Подобрать образы пригласили стилиста Лотту Волкову. Чтобы отобразить идею единения высокой моды с реальной жизнью, она нарядила моделей в объемные тренчи, блузы, клетчатые юбки и колготки с узором. Фотографом выступил Джонни Дюфорт.

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