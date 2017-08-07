Почему Илон Маск расстался с Эмбер Херд

После тяжелого разрыва с Джонни Деппом Эмбер Херд вновь не повезло в любви. Глава Tesla и Space X Илон Маск расстался с актрисой после нескольких месяцев отношений. Причиной послужил сложный характер девушки.

Близкий к паре источник Daily Mail сообщает: «Маск прекратил отношения неделю назад. Его решение основывалось на некоторых вещах в поведении актрисы, которые он не приемлет. Херд часто манипулирует людьми и эгоистично себя ведет».

Известно, что после расставания Эмбер чувствует себя опустошенной и на данный момент проводит время в Австралии.

Напомним, что брак актрисы с Джонни Деппом закончился скандалом. Девушка обвинила Деппа в избиении и подала на развод.

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