Почему Мелания Трамп надела платье неизвестного дизайнера на инаугурационный балл?

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Мелания Трамп провела свой первый инаугурационный балл в однотонным белом платье в пол с открытыми плечами, украшенном тонким красным поясом вокруг талии. Над образом первой леди в этот вечер работал бывший директор американского Дома Carolina Herrera француз Эрве Пьер. Решение Малании могло показаться удивительным, ведь именно сверкающее платье Carolina Herrera выбрала в этот вечер дочь нового президента Иванка Трамп, а сама Эррера не раз заявляла, что для нее будет огромной честью одевать всю президентскую семью.

Несмотря на то, что бренд, выбранный Меланией, может показаться неизвестным, Эрве Пьер неоднократно занимал наивысшие должности в ряде американских Домов, включая Bill Blass, Oscar de la Renta и Vera Wang. Тем не менее, после ухода из Carolina Herrera 11 месяцев назад, о дизайнере не было слышно аж до вчерашнего дня.

Выбор первой леди может быть легко истолкован, как демонстрация ценностей, которые ожидают нас в течении следующих лет: обращение к верхним эшелонам, в том числе и модным, а также возвращение к классике. Своим выходом во время вчерашнего балла миссис Трамп заверила, что неизвестный ранее Эрве Пьер теперь наверняка займет весомое место на модной карте Америки.

Напомним, что для церемонии открытия Мелания Трамп выбрала однотонный голубой костюм американского бренда Ralph Lauren.