Почему все говорят о бьюти-компании Deciem?

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Довольно часто мы слишком увлекаемся красивыми картинками, которые «продают» нам косметический продукт, и забываем внимательно изучить состав средств – оно может приятно пахнуть, быть «завернутым» в симпатичный флакон, но пользы не принесет. Кристина Обломская в своем онлайн-журнале Beauty Advisor советует лишь те средства, которые проверила сама, и сегодняшний ее выбор стал открытием для редакции FW-Daily. Революционный бренд, среди продукции которого вы не найдете «дневного крема», а лишь специфические средства, которые «точечно» устраняют несовершенства, и предлагаются нам по невиданной цене (в хорошем смысле – самый дорогостоящий обойдется вам в 15$). Больше о компании и продуктах Deciem — в материале Кристины.

Летом 2016 все популярные бьюти-блоги и Instagram буквально помешались на одной и той же теме – канадская компания Deciem представила новый революционный бренд косметики The Ordinary. У него необычный концепт – действенные «чистые» формулы без балластных веществ по гуманной цене: стоимость самого дорогого средства не превышает 15 евро. Этот запуск стал настоящим событием в индустрии красоты: на фоне многочисленных лончей «драгоценных» масел, сывороток и кремов, цена на которые давно превысила болевой порог в $100-150, лаконичные аптечные пузырьки, о содержимом которых честно сообщают на этикетке, выглядели как смелое заявление. Составы средств, которые даже спустя полгода после запуска заставляют сердца beauty addicted биться чаще, говорят сами за себя: ниацинамид 10% + цинк 1%, 5 и 10% молочная кислота, 2% альфа-арбутин + гиалуроновая кислота, аскорбил глюкозид (витамин С, стабилизированный глюкозой) 12% и многое другое – от ретиноидов до полезных для кожи масел холодного отжима. За три года существования марки это был самый громкий запуск, который обсуждают до сих пор.

Deciem существует с 2013 года и за это время ни разу не предложила шаблонный продукт – тут тебе ни дневных/ночных кремов, ни классических демакиянтов, даже шампуни и крем для рук – и те особенные. «Наш принцип – делать то, чего не делает никто другой» – бодро заявляет команда бренда. Вместо полос рекламы в глянце и проплаченных отзывов – сессия вопросов и ответов Брэндона Труакса, основателя Deciem, для подписчиков, пожалуй, самого влиятельного skincare-блогера Кэролайн Хайронс. «Зачем вы это делаете?» – спрашивает Хайронс о лонче The Ordinary. «Потому что бьюти-бренды, большие и маленькие, продолжают выдавать за инновации красивую упаковку, мастерство коммуникации и ценовую политику» — отвечает Труакс. «Как вам удается оставлять цены такими доступными?» – «Большая часть стоимости – это расходы на рецептуру, тестирование и розничные затраты. Так, цена за 1 кг ниацинамида – $10, поэтому стоимость сыворотки Niacinamide 10% + Zink 1% cоставляет всего 0,5 фунта». На каждый вопрос у Труакса – честный понятный ответ. И это одна из причин, почему все, что производит Deciem, вызывает доверие.

Их первый бренд – NIOD (Non Invasive Options in Dermal Science) до сих пор остается одним из самых интригующих на рынке. Брэндон выступает против инвазивных методик коррекции проблем с кожей, предлагая вместо них использовать ухаживающую косметику с рабочим процентом правильно подобранных активных компонентов – пробиотиками, пептидами, гиалуроновой кислотой разного молекулярного веса и десятками других компонентов, синтезируемых с помощью современных биотехнологий. В линейке NIOD нет AHA и BHA-кислот, ретинола и других агрессивных компонентов.

«В косметике сейчас используют слишком много кислот, ПАВ и других ингредиентов для отшелушивания и очищения кожи. Западный мир пребывает в постоянном состоянии воспаления, вызванного болезненной зацикленностью на обновлении и глубокой чистке кожи. Воспаление это приводит к ускорению процесса старения в долгосрочной перспективе, которого точно не стоит эффект мгновенного сияния, за которым все гонятся. В странах третьего мира, где многие не могут позволить себе использовать эти продукты, кожа людей выглядит более плотной и здоровой», — говорит Брэндон Труакс, основатель Deciem.

Стар-продукт NIOD – сыворотка CAIS (Copper Amino Isolate) 1% и 5% с трипептидом меди-1. Коротко его действие можно описать так: пептид заставляет стареющие ткани синтезировать белки подобно молодым, стимулирует выработку коллагена, улучшает формирование кровеносных сосудов, ускоряет заживление, обладает противовоспалительным действием. Исследования доказывают, что трипептид меди-1 увеличивает выработку коллагена на 70% за 1 месяц, в то время как витамин С – на 50%, а ретиноиды – на 40%. Впрочем, каждый продукт NIOD – находка для интересующегося косметической химией: тут и увлажняющий мист для лица с супероксиддисмутазой, и осветляющая сыворотка с 30% L-аскорбиновой кислотой, цинком и селеном, и целая пледяда очищающих масок для лица с самыми разными спецэффектами.

Сейчас в портфеле Deciem – 10 косметических брендов. Самые популярые – NIOD, Hylamide и The Ordinary, остальные 7 пока известны, в основном, бьюти-гикам. Это The Chemistry Brand с его знаменитым антивозрастным кремом для рук на основе ретинола и средствами, замедляющими рост волос на теле, 3 суб-бренда для волос – STEMM, hif (с фокусом на очищении) и Grow Gorgeous, бьюти-БАДы Fountain, отбеливающая White Rx и мужская AB CREW.

Автор Кристина Обломская, основатель проекта Beauty Advisor