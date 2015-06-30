Подписаться нельзя забыть: топ-10 профилей «королей» Instagram

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Мы часто подписываемся на Instagram девушек, которые раскрывают нам секреты здоровой еды, идеального внешнего вида или путешествий – таким образом мы будто бы «притягиваем» все то прекрасное, что видим, в нашу жизнь. Редакция FW-Daily собрала для вас еще один топ-профилей, которые ведут симпатичные молодые люди, чья жизнь напоминает сказки о прекрасных принцах: они – тот самый главный герой из рекламы мужских косметических средств, который рассыпает по сторонам брильянты и розы, скачет по берегу океана на белом коне и предлагает сравнить себя с вашим молодым человеком (сравнение это явно не в пользу последнего). Итак, 7 Instagram, из рук владельцев которых каждой хотелось бы получить подарок на 8 марта.

Ник Бейтман, актер и модель. Его будни состоят из съемок в экзотических странах, спорта (в частности – скалолазания) и прогулок с очаровательным тойтерьером Джоуи.

😉 Публикация от Nick Bateman (@nick__bateman) Авг 22 2016 в 12:47 PDT

Модель Бродерик Хантер готов дать мужчинам мастер-класс по сэлфи: такое, казалось бы, женское занятие он мужественно усовершенствовал — и профиль вырос до 112,000 тысяч подписчиков.

Публикация от Broderick Hunter (@broderickhunter) Июн 30 2015 в 1:44 PDT

Джон Кортахарена – повелитель армии из более чем миллиона фанатов – работает моделью, а недавно начал свой путь в кино. Восхищается Алисией Викандер, на вечеринке «Оскара» обнимается с Адрианой Лима и является лицом Bvlgari. Думаем, на это стоит посмотреть.

Working in Montreal @balmain Публикация от Jon Kortajarena (@kortajarenajon) Фев 22 2017 в 8:36 PST

Скотт Иствуд, сын оскароноского режиссера Клинта Иствуда, продолжил семейную кинематографическую династию: он снимается и продюсирует фильмы. Скотт обожает активный отдых и спорт, так что в его профиле вы найдете фото с соревнований по кикбоксингу, истории о приключениях на фестивале Burning Man, где он отдыхал вместе с Карой Делевинь, и многое другое.

So honored to be on the cover of this months @gq @gqaustralia Had a great time shooting this. I will be down in Australia later this year to shoot Pacific Rim. So excited!!! I lived in Austrailia when I was 19 years old for a while and I loved it. The people are amazing. So excited to go back!!! Публикация от Scott Eastwood (@scotteastwood) Авг 28 2016 в 3:09 PDT

Брендан Фаллис не только диджей (о своей «ночной» работе он практически не рассказывает в профиле), но и приверженец здорового образа жизни, фанат йоги и занятий в спортзале. Возможно, именно его посты вдохновят вас что-нибудь поменять в своих взаимоотношениях с фитнесом.

Balance and support; key to a successful relationship 🔑🙌🏼 #sundaysareforlovers #acro #hbf4ever Публикация от Brendan Fallis (@brendanfallis) Фев 12 2017 в 11:03 PST

Адам Галлахер сейчас находится в Танзании – туда он приехал из Нью-Йорка, куда вернулся после поездки в ОАЭ. Адам – путешественник, блоггер и потрясающий фотограф, так что в этом профиле вас будет завораживать не только идеальная физическая форма Галлахера, но и потрясающие ландшафты. Иногда – и то, и другое на одном фото.

Brought the Mediterranean to east Africa 💦 #acquadigio #iamgio #partner Публикация от Adam Gallagher (@iamgalla) Фев 24 2017 в 7:10 PST

Модель Йоханнес Хьюбл и его жена, селебрити и it-girl Оливия Палермо – безусловные #couplegoals, и следить за их путешествиями в Instagram – одно удовольствие. Порой, правда, к восхищению примешивается нехорошее чувство зависти, но мы учимся быть мудрыми и уметь радоваться идеальной жизни других.

Sundays Публикация от Johannes Huebl (@johanneshuebl) Янв 15 2017 в 5:33 PST

Подготовила Александра Даруга