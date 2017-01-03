Пока показатели люксовых продаж падают, кинорынок растет: 2016 стал самым успешным годом в истории индустрии

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По данным всемирно известной американской аналитической компании ComScore, 2016 год стал самым прибыльным в истории киноиндустрии. Кассовые сборы североамериканского проката поставили рекорд в объеме $11,4 миллиардов. Агентство подчеркнуло, что популярностью пользовались фильмы всевозможных жанров начиная от мультфильмов и заканчивая фантастическими боевиками. Три топовые позиции по популярности заняли картины студии Disney: «В поисках Дори», новый эпизод легендарной саги «Изгой-один. Звёздные войны: Истории» и боевик «Первый мститель: Противостояние». Также среди самых кассовых кинолент оказались «Отряд самоубийц», «Тайная жизнь животных» и «Книга джунглей». Еще в ноябре стало известно, что Disney побил в 2016 свой рекорд по годовым кассовым сборам, заработав $6,07 миллиарда.

Подготовила Александра Даруга