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Показ Ksenia Schnaider пройдет в формате free entrance

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В этом сезоне дизайнеры Ксения и Антон Шнайдер объявляют свободный вход на свой показ в рамках Mercedes-Benz Kiev Fashion Days. Новый прогрессивный формат шоу позволит всем желающим гостям события посетить показ Ksenia Schnaider без пригласительных и заранее оговоренных мест.

«Каждый год из сезона в сезон я приглашаю важных для Ksenia Schnaider людей к нам на показ. В этом году я хочу, чтобы все было наоборот. Хочу, чтобы пришли те, кому важна Ksenia Schnaider», – объясняет Ксения.

В этом сезоне бренд Ksenia Schnaider продолжает исследовать суть одежды и моды как таковой. Как заявили сами дизайнеры, в новой коллекции они не будут заниматься «тиражированием идеи ради количества» – их цель создавать качественный продукт, который бы являлся квинтэссенцией бренда Ksenia Schnaider.

В коллекции Ksenia Schnaider FW17-18 будут представлены вещи из нового и винтажного денима. Знаковые для бренда #Demidenims в этом сезоне приобретут новый крой – Demi-Denims Slim. Дизайнеры также покажут линейку платьев, спортивной одежды и классических белых рубашек.

Напомним, что открытый показ Ksenia Schnaider состоится сегодня, 4 февраля, в 15.00 на главной локации Mercedes-Benz Kiev Fashion Days – КВЦ «Парковый».

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Фото: Анна Даки

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