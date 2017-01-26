Новости моды

Показ Paskal вошел в официальную программу Paris Fashion Week

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Вчера на modeaparis.com появилось официальное расписание недели моды в Париже, одной из участниц которой стала украинский дизайнер Юлия Паскаль. Уже третий сезон подряд бренд Paskal открывает Paris Fashion Week, презентуя свою коллекцию в первый день события вместе с известными Paule Ka, Saint Laurent и Y/Project.

Как сообщала Юлия Паскаль в своем интервью для FW-Daily, в этом сезоне бренд будет работать не только над улучшением качества организации и постановки, но и увеличением масштаба самого шоу.

Напомним, что показ Юлии Паскаль состоится во вторник 28 февраля в 11.00 по парижскому времени.

Подготовила Анастасия Малая

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