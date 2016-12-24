Поколение новых людей в коллекции VOLIN Pearls&Milk

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Украинский ювелирный бренд VOLIN представил лукбук коллекции для сезона «весна-лето17». Работа под названием Pearls&Milk посвящена поколению новых людей, с их романтизмом, нежностью и тягой к внутреннему совершенству. Появившись на стыке кардинально разных эпох, оно символизирует собой предчувствие позитивных изменений в мире. Оставаясь верным направлению fine contemporary jewelry, дизайнер Олег Волин выбрал для новой коллекции натуральный жемчуг, как отображение чистоты, искренности и открытости.

Отдавая предпочтение строгим архитектурным формам и натуральным драгоценным материалам, дизайнер выбирает чистые природные цвета. Украшения VOLIN созданы в стилистике, которая сочетает в себе урбанистический современный дизайн, архитектур и страстную любовь к природе во всех ее проявлениях. Шероховатость фактуры бетона и холодный блеск металла становятся идеальным фоном для чистых и теплых природных оттенков и форм. Главная философия бренда состоит в том, чтобы не сопротивляться городу, не бежать от него, а научится жить с ним в гармонии, не забывая о магнетической силе природы.

Премьера коллекции одновременно с презентацией самого бренда VOLIN состоялась в сентябре этого года в рамках Недели моды Mercedes-Benz Fashion Days Kiev в шоу-руме Fashion Scout.

Цена: $100-180

Instagram, Facebook: @volin.jewelry

e-mail: info@volinhouse.com

Show room: +380677557106

В съемке участвовали:

Styling, Photo : Oleg Volin

Model : Kaleria (Cat-b agency)

Post : Max Keericco