Пол Смит покажет новую коллекцию на Pitti Uomo

0 0 0

В Италии стартовала 91-я выставка мужской моды Pitti Uomo. Как и прежде, участниками шоукейса станут марки одежды и аксессуаров со всего мира, а также мужские косметические и парфюмерные бренды.

Специальным гостем выставки в этом сезоне станет Пол Смит. Уже завтра английский модельер представит новую коллекцию PS by Paul Smith в формате «расслабленной презентации». В Pitti Uomo также поучаствует Тим Коппенс и бренды Golden Goose и Reebok, которые не только продемонстрируют свои коллекции, но и выступят с оригинальным перформансом.

Pitti Uomo также является хорошей платформой для молодых брендов. В секции The Latest Fashion Buzz будут представлены развивающиеся дизайнеры, а площадка Open затронет вопросы гендерного равенства.

В этом сезоне в рамках программы будет работать специальный павильон Futuro Maschile, посвященный изучению будущего мужской моды.

Подготовила Анастасия Малая