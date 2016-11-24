Полезный список: 5 вещей, которые изменят твою жизнь в 2017 году

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В новый год принято входить с обещаниями (в первую очередь – самому себе), планами и серьезными намерениями перевернуть свою жизнь. Однако мотивации часто хватает лишь на первые дни января, а после каникул мы возвращаемся к старым вредным привычкам, ленимся стремиться к лучшему и из 2015 в 2016, а потом в 2017, переносим свои мечты в список «must-do в следующем году». Чтобы планы быстрее и легче воплощались в жизнь, важно подготовиться к их осуществлению не только морально, но и практически. Редакция FW-Daily составила для вас список важных вещей, которыми нужно обзавестись прямо сейчас, чтобы с первых дней января начать свой путь к организованности, успешности и здоровому стилю жизни.

Удобный ежедневник

И главное слово здесь – «удобный». Уверены, что у тебя есть деловой блокнот. Но чтобы не путать список must-see фильмов, перечень покупок и бизнес-встречи – подойди к выбору нового ежедневника со всей серьезностью. Обойди несколько магазинов, подумай, сколько свободного пространства тебе нужно для записей: достаточно ли расписания на месяц или стоит планировать каждую неделю отдельно. Выглядеть ежедневник должен солидно (ведь он – одна из первых вещей, которую заметят коллеги и партнеры на встрече) и в то же время должен нравиться тебе (ведь с него будет начинаться каждый день).

Спортивная обувь

Мечты о спортзале, йоге и утренних пробежках часто разбиваются о суровую реальность плохих погодных условий. На самом деле время для спорта есть всегда, и даже в морозы можно начинать день с получасового кросса. Для этого нужно правильно экипироваться и купить себе соответствующее спортивное снаряжение. Не гонись за брендами вроде Nike и не думай о том, как выглядишь в своем спортивном костюме и кроссовках, – они, в первую очередь, должны быть практичными и функциональными.

Полезные приложения

Уверены, у тебя на телефоне есть десяток мобильных приложений для обработки фотографий, скачивания музыки, просмотра социальных сетей. Однако эти приложения – далеко не все, что может предложить тебе смартфон. Многие модные компании, к слову, выпускают не просто стильные, но и действительно функциональные программы. Так, Louis Vuitton составили один из лучших гидов по 29 крупным городам, Polyvore поможет решить проблемы с гардеробом и подобрать наряд на случай настроения «мне нечего надеть», а Nike Running станет твоим лучшим другом во время физических занятий: измерит давление и физические показатели, поможет наблюдать за изменениями твоего тела в динамике и предложит самые рациональные нагрузки. Попробуй в 2017 использовать телефон, в первую очередь, для пользы, а не развлечений.

Косметика по уходу за кожей

Нередко мы предпочитаем бороться с последствиями проблем, вместо того, чтобы разобраться непосредственно с их причинами. Так, декоративная косметика часто используется для того, чтобы скрыть последствия невнимательного ухода за кожей. Запишись к косметологу, подбери подходящие тебе средства, систематически ухаживай за кожей и волосами. Ты даже не заметишь как быстро кожа, ногти и волосы станут гораздо здоровее, а потребность скрывать несовершенства толстым слоем макияжа, ярким лаком и замысловатыми прическами исчезнет.

Билеты на самолет

Несмотря на то что предыдущие пункты кажутся серьезными и практичными, мы ни в коем случае не против романтики, авантюр и приключений. Поэтому войди в новый год по крайней мере с одним четким планом: отправиться в прежде неизведанную точку мира. Купи билеты и постепенно готовься к поездке. Даже в самые тяжелые периоды перспектива захватывающего путешествия будет мотивировать тебя держаться в тонусе и не опускать руки.

Подготовила Александра Даруга