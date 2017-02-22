Полная свобода выбора в ресторане Vapiano

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От Мексики до Южной Кореи – за последние годы ресторан Vapiano открыл двери для гостей в более 25 странах мира. Непринужденная атмосфера, полная свобода выбора и совершенно новая концепция работы сделали это место по-настоящему революционным. Открывшись в Киеве в 2014 году, ресторан Vapiano до сих пор не теряет актуальности и уже давно заполучил своих постоянных клиентов.

В чем же заключается секрет пицца-паста-бара Vapiano?

Первый ресторан Vapiano был открыт еще в 2002 году в Гамбурге, а с итальянского его название va piano переводится как «медленно идет» – что-то вроде нашего «тише едешь – дальше будешь». Концепция Vapiano состоит в полной свободе: посетителям не нужно предварительно бронировать столы или делить счет со своими спутниками – в ресторане действует система чип-карт, благодаря которым каждый гость может совершенно спокойно перемещаться от одного стола к другому, в буквально смысле, держа свой счет в руках.

На первом этаже итальянского ресторана расположена открытая кухня, где можно самому выбрать ингредиенты для будущего блюда и от начала до конца проконтролировать процесс его приготовления. Правда, и забирать блюдо тоже нужно будет собственноручно, ведь во всемирной сети действует система самообслуживания.

В качестве закусов в Vapiano представлены 4 варианта антипасти: брускетта с помидором, карпаччо, капрезе или тарелка с сыром, ветчиной, овощами и соусом песто. Из первых блюд в распоряжении посетителей всегда есть пряный томатный суп, а также сезонный – в зависимости от времени года. Ну, а что касается пиццы и пасты – здесь выбор не ограничивается 4 или даже 5 разными вариантами. В Vapiano из пасты готовят 18 блюд, а раздел пиццы насчитывает аж 16 наименований.

Ну, а если будет мало и этого – любое блюдо в ресторане всегда можно составить на свой вкус.