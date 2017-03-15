Cобытия, Искусство

Появилось приложение со всеми киевскими муралами

1853290
Share on Facebook0Share on VKTweet about this on Twitter0Pin on Pinterest0

Наконец-то появилось приложение, которое облегчит жизнь гостей столицы: теперь вы не обязаны водить за руку своих иностранных друзей по киевским улицам, показывая спрятанные в тупиках муралы. Благодаря приложению, созданному Романом Сосновским, пользователь может найти ближайшие к его месторасположению муралы на карте, узнать историю каждого из них, зачекиниться, обмениваться комментариями и лайками. На данный момент в Kiyv Murals около 100 локаций, и создатели продолжают добавлять новые. Скачать приложение, доступное в украинском и английском языках, можно по ссылке.

Подготовила Александра Даруга

Share on Facebook0Share on VKTweet about this on Twitter0Pin on Pinterest0

Будет интересно

gucci hub

Итальянский бренд Gucci организует музыкальный фестиваль в пространстве Gucci Hub

LUF_9245

В отеле Fairmont Grand Hotel Kiev состоялся весенний Bazaar Beauty Brunch

00-holding-sex-and-the-city

Must-visit: Топ-10 лучших мероприятий ближайших дней