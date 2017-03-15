Появилось приложение со всеми киевскими муралами

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Наконец-то появилось приложение, которое облегчит жизнь гостей столицы: теперь вы не обязаны водить за руку своих иностранных друзей по киевским улицам, показывая спрятанные в тупиках муралы. Благодаря приложению, созданному Романом Сосновским, пользователь может найти ближайшие к его месторасположению муралы на карте, узнать историю каждого из них, зачекиниться, обмениваться комментариями и лайками. На данный момент в Kiyv Murals около 100 локаций, и создатели продолжают добавлять новые. Скачать приложение, доступное в украинском и английском языках, можно по ссылке.

Подготовила Александра Даруга