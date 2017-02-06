Поздняя Викторианская эпоха в коллекции FLOW FW 17-18

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В этом сезоне украинский бренд FLOW The Label, который возглавляет Виктория Баланюк, представил свою осенне-зимнюю коллекцию в рамках Mercedes-Benz Kiev Fashion Days. Дизайнер продолжает исследовать тему 70-х и раскрывать ее новые грани. Вдохновением коллекции послужила кинолента французского режиссёра Франсуа Трюффо «Две англичанки и “Континент”». Действие фильма происходит в начале XX века, время, когда нравственность и сексуальность боролись за первенство.

Девушка от FLOW The Label продолжает находить баланс между карьерой и семьей и на этот раз она становится еще более романтичной. В образах ужилась скромность и наивность. Подчеркнуть женственность удалось за счет приталенного силуэта, шелковых топов, обнажающих плечи, юбок-карандашей и платьев-комбинаций, а пуританское отношение с помощью oversized кардиганов, блуз с глухим воротом и объемными рукавами, платьев из хлопка и клетчатых пиджаков. Основными цветами коллекции стали нежные пастельные оттенки, а также черный и серый. Дополнить образы дизайнер советует небрежной прической с заколотыми на перед волосами.

Подготовила: Екатерина Горбенко, Иванна Петрович