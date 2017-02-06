Мода

Поздняя Викторианская эпоха в коллекции FLOW FW 17-18

FLOW-01
Share on Facebook11Share on VKTweet about this on Twitter0Pin on Pinterest0

В этом сезоне украинский бренд FLOW The Label, который возглавляет Виктория Баланюк, представил свою осенне-зимнюю коллекцию в рамках Mercedes-Benz Kiev Fashion Days. Дизайнер продолжает исследовать тему 70-х и раскрывать ее новые грани. Вдохновением коллекции послужила кинолента французского режиссёра Франсуа Трюффо «Две англичанки и “Континент”». Действие фильма происходит в начале XX века, время, когда нравственность и сексуальность боролись за первенство.

Девушка от FLOW The Label продолжает находить баланс между карьерой и семьей и на этот раз она становится еще более романтичной. В образах ужилась скромность и наивность. Подчеркнуть женственность удалось за счет приталенного силуэта, шелковых топов, обнажающих плечи, юбок-карандашей и платьев-комбинаций, а пуританское отношение с помощью oversized кардиганов, блуз с глухим воротом и объемными рукавами, платьев из хлопка и клетчатых пиджаков. Основными цветами коллекции стали нежные пастельные оттенки, а также черный и серый. Дополнить образы дизайнер советует небрежной прической с заколотыми на перед волосами.

FLOW-01
FLOW-02
FLOW-03
FLOW-04
FLOW-05
FLOW-06
FLOW-07
FLOW-08
FLOW-09
FLOW-10
FLOW-11
FLOW-12
FLOW-13
FLOW-14
FLOW-15
FLOW-16
FLOW-17
FLOW-18
FLOW-19
FLOW-20
FLOW-21
FLOW-22
FLOW-23
FLOW-24
FLOW-25

Подготовила: Екатерина Горбенко, Иванна Петрович

Share on Facebook11Share on VKTweet about this on Twitter0Pin on Pinterest0

Будет интересно

riccardo-tisci-nike-nikelab-dunk-lux-chukka

Риккардо Тиши представил обновленную версию культовых кроссовок Nike

Marianna Senchina-15

Мечты и романтика на показе Marianna Senchina FW 17-18

897420_in_xl

Вещь дня: Очки Stella McCartney