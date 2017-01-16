Коллекции, Мода

Превью коллекции CHAKSHYN F/W 17-18

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В преддверии международной Недели моды Mercedes-Benz Kiev Fashion Days команда бренда CHAKSHYN  представила превью коллекции F/W 17-18.

Первые образы из новой коллекции примерила модель Вита Филоненко, которая совсем недавно украсила январскую обложку Vogue. Снимки были сделаны в стенах галереи современного искусства М17. В коллекцию F/W 17-18 вошли объемный пуховик, выполненный в технике пэчворк, джинсы с молниями, обнажающими колени, брючный костюм из грубого жаккарда, а также знаковая для лейбла вещь – объемный тренч. После показа на Mercedes-Benz Kiev Fashion Days бренд CHAKSHYN представит новую коллекцию в Париже.

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