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Превью новой коллаборации Кейтлин Дженнер для M.A.C

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Начиная с сегодняшнего дня в продажу официально поступит первая коллекция косметики Кейтлин Дженнер для M.A.C Cosmetics. В серию вошло порядка 15-и продуктов, среди которых несколько оттенков теней, помады, блески для губ, румяна и накладные ресницы. Вся продукция имеет яркую золотистую упаковку с логотипом Caitlyn Jenner & M.A.C.

Напомним, что в начале 2016 года Кейтлин уже сотрудничала с косметическим брендом M.A.C., рекламируя помады Finally Free, стоимость которых составила $17. Все новинки из новой коллаборации можно приобрести на официальном сайте бренда M.A.C.

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Подготовила Екатерина Горбенко

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