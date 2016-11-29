Приключения островитян в лесу или в погоне за сосисками

Магазин «OSTRIV» решил провести эксперимент и проверить свою одежду на комфорт, тепло и надежность в настоящих зимних условиях. Из этого вышла целая предновогодняя история.
Пятница 17.00
Звонок. Поступило задание: «Отснять зимний lookbook Woolrich в лесу и в целости и сохранности вернуть парки».
В мыслях только — «Усе пропало, шеф!» Что же делать? Брать в магазине нельзя, а то потом таких нигде не найдем, нужно надевать свои и ехать в лес. Назначаю встречу ребятам на воскресение, на 10.00.
Воскресение 9.47
Все стоят в парках, а проезжающие мимо нас машины , только оглядываются вслед, понять не могут, это грабеж магазина или мы команда театралов, которые в зимний день решили сыграть спектакль прям на проезжей части.
Дожидаемся еще одну парочку, в панике звоню им:
— Где вы?
— Сейчас будем у вас , мы возвращались, забыли важный атрибут.
Прибежав, достают из серьезного рюкзака Filson, совсем не серьезную 2л бутылку виски …
— Ну, как же без нее, а огонь разжечь, а себя подогреть, а настроения наладить, без нее никуда.
Молча вздыхаю, начинаю пересчитывать количество парок, прям как в магазине, благо у всех разные цвета, не перепутаю. Спрашиваю у ребят:
-Все взяли наши легенды и новичков? Помнится мне, вы на прошлых выходных ими хвастались.
-Все взяли!
— Вот и отлично , кого не хватает?
— Олега! Ты за него не бойся, он нас в лесу найдет, придет по запаху …
— Сосисок?
-Нет, вискаря…
-Эх…тогда по коням!
11.01.
— Вот и прибыли ! Ребята, с вас костер, с нас угощения. Расстилаем плед Woolrich, выкладываем на стол хумус, цыплят и вино: день, который начался с вина, априори, не бывает плохим.
11.15.
-Хм…а как разжечь костер, кто видел спички?
— Возьми в лисичке, (рюкзак Fjallraven Kanken) она на дереве висит. После этой фразы наша новенькая Татьяна падает в обморок, представив живую лисицу подвешенную на ветке… Все смеются, ведь все понимают о чем речь, кроме нее, пока…
11.27.
Сумки разложены, иду по следам наших любимых Danner и Zdar проверять как там наш костер. В ужасе поднимаю глаза, вижу, что вокруг нас бегает горящий факел: Андрей переборщил, то ли со спичкой , то ли с алкоголем, история умалчивает…
Сергей берет плед Pedleton и набрасывает его на Андрея и заваливает в сугроб: от «горячего» парня остается только легкий дымок, все целы.
За костер берется Олег, перед этим набрасывая на себя вощенную Filson и демонстративно ныряя в прорубь, потом в снег , потом, прибегая к нам, говорит, что в ней чувствует себя супер — героем и способным на все.
11.45.
Жарим сосиски. Половина из них была съедена холодными, пока девушки делали selfie в своих любимых свитерах Barbour и джинсах Naked& Famous: как же без фото, Instagram должен их видеть.
Через минут 10 слышим злобное рычание и ярко-оранжевые глаза в сугробе.
— Волки! все начинают убегать, сосиски «убегают» вместе с нами, набегу, ребята стараются их съесть, то ли с голоду, то ли со страху.
В панике принимаем решение снимать с Андрея Sorel и отбиваться, но не тут то было, волки схватили решетку с сосисками и бегут в лес.
12.15.
Убежав далеко от места сбора и теплого костра, мы замечаем, что наши волки — это попросту голодные собаки у которых есть щенки. Сжалившись, мы решили не забирать сосиски, а Сергей даже достал спрятанную пачку сосисок из своих Red Wing .
С чувством выполненного долга — заботе о друзьях наших меньших, возвращаемся к костру, чтоб хоть немного сделать фото в наших парках.
12.32.
Вижу подъезжающую машину руководства, а в голове у меня только одно: «Мы ничего не успели отснять, материала нет и сосисок тоже.»
-Ну как? Отсняли?
-ээээээ…. Тут меня опережает Алла.
-Да, смотрите!
И протягивает фотоаппарат.
У меня замирает сердце, как в период сезона скидок, я прищуриваю глаз и подсматриваю в фотоаппарат, как на ценник , чтоб никто не видел… и вижу…миллион фото: как мы играем в снежки, как разжигаем костер, как валяемся в пледе в снегу, убегаем от «волков» и бегаем за собаками, которые украли у нас сосиски.
Начальство улыбается и говорит, что у нас получилось не только отснять, но и проверить на прочность нашу одежду. Я расплываюсь в улыбке. Теперь едем пить горячий глинтвейн к нам в Остров .
13.47.
- Отсняли lookbook Woolrich;
- Провели пикник в лесу ;
- «Поели» сосисок;
- Сделали 1000 фото на память;
- Почти ничего не испортили, кроме переднего бампера BMW нашей Тани, которая на скорости, хотела скрыться от «волков»;
- Потеряли одну варежку. Никто не пострадал, ни люди ни собаки. Все живы.
В съемке принимал участие весь коллектив :
- консультанты;
- PR — менеджер;
- интернет магазин;
- директор магазина;
- администраторы;
- кассиры;
- фотографы;
- и наши любимые парки Woolrich