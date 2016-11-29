Приключения островитян в лесу или в погоне за сосисками

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Магазин «OSTRIV» решил провести эксперимент и проверить свою одежду на комфорт, тепло и надежность в настоящих зимних условиях. Из этого вышла целая предновогодняя история.

Пятница 17.00

Звонок. Поступило задание: «Отснять зимний lookbook Woolrich в лесу и в целости и сохранности вернуть парки».

В мыслях только — «Усе пропало, шеф!» Что же делать? Брать в магазине нельзя, а то потом таких нигде не найдем, нужно надевать свои и ехать в лес. Назначаю встречу ребятам на воскресение, на 10.00.

Воскресение 9.47

Все стоят в парках, а проезжающие мимо нас машины , только оглядываются вслед, понять не могут, это грабеж магазина или мы команда театралов, которые в зимний день решили сыграть спектакль прям на проезжей части.

Дожидаемся еще одну парочку, в панике звоню им:

— Где вы?

— Сейчас будем у вас , мы возвращались, забыли важный атрибут.

Прибежав, достают из серьезного рюкзака Filson, совсем не серьезную 2л бутылку виски …

— Ну, как же без нее, а огонь разжечь, а себя подогреть, а настроения наладить, без нее никуда.

Молча вздыхаю, начинаю пересчитывать количество парок, прям как в магазине, благо у всех разные цвета, не перепутаю. Спрашиваю у ребят:

-Все взяли наши легенды и новичков? Помнится мне, вы на прошлых выходных ими хвастались.

-Все взяли!

— Вот и отлично , кого не хватает?

— Олега! Ты за него не бойся, он нас в лесу найдет, придет по запаху …

— Сосисок?

-Нет, вискаря…

-Эх…тогда по коням!

11.01.

— Вот и прибыли ! Ребята, с вас костер, с нас угощения. Расстилаем плед Woolrich, выкладываем на стол хумус, цыплят и вино: день, который начался с вина, априори, не бывает плохим.

11.15.

-Хм…а как разжечь костер, кто видел спички?

— Возьми в лисичке, (рюкзак Fjallraven Kanken) она на дереве висит. После этой фразы наша новенькая Татьяна падает в обморок, представив живую лисицу подвешенную на ветке… Все смеются, ведь все понимают о чем речь, кроме нее, пока…

11.27.

Сумки разложены, иду по следам наших любимых Danner и Zdar проверять как там наш костер. В ужасе поднимаю глаза, вижу, что вокруг нас бегает горящий факел: Андрей переборщил, то ли со спичкой , то ли с алкоголем, история умалчивает…

Сергей берет плед Pedleton и набрасывает его на Андрея и заваливает в сугроб: от «горячего» парня остается только легкий дымок, все целы.

За костер берется Олег, перед этим набрасывая на себя вощенную Filson и демонстративно ныряя в прорубь, потом в снег , потом, прибегая к нам, говорит, что в ней чувствует себя супер — героем и способным на все.

11.45.

Жарим сосиски. Половина из них была съедена холодными, пока девушки делали selfie в своих любимых свитерах Barbour и джинсах Naked& Famous: как же без фото, Instagram должен их видеть.

Через минут 10 слышим злобное рычание и ярко-оранжевые глаза в сугробе.

— Волки! все начинают убегать, сосиски «убегают» вместе с нами, набегу, ребята стараются их съесть, то ли с голоду, то ли со страху.

В панике принимаем решение снимать с Андрея Sorel и отбиваться, но не тут то было, волки схватили решетку с сосисками и бегут в лес.

12.15.

Убежав далеко от места сбора и теплого костра, мы замечаем, что наши волки — это попросту голодные собаки у которых есть щенки. Сжалившись, мы решили не забирать сосиски, а Сергей даже достал спрятанную пачку сосисок из своих Red Wing .

С чувством выполненного долга — заботе о друзьях наших меньших, возвращаемся к костру, чтоб хоть немного сделать фото в наших парках.

12.32.

Вижу подъезжающую машину руководства, а в голове у меня только одно: «Мы ничего не успели отснять, материала нет и сосисок тоже.»

-Ну как? Отсняли?

-ээээээ…. Тут меня опережает Алла.

-Да, смотрите!

И протягивает фотоаппарат.

У меня замирает сердце, как в период сезона скидок, я прищуриваю глаз и подсматриваю в фотоаппарат, как на ценник , чтоб никто не видел… и вижу…миллион фото: как мы играем в снежки, как разжигаем костер, как валяемся в пледе в снегу, убегаем от «волков» и бегаем за собаками, которые украли у нас сосиски.

Начальство улыбается и говорит, что у нас получилось не только отснять, но и проверить на прочность нашу одежду. Я расплываюсь в улыбке. Теперь едем пить горячий глинтвейн к нам в Остров .

13.47.

Подвожу итог:

Отсняли lookbook Woolrich; Провели пикник в лесу ; «Поели» сосисок; Сделали 1000 фото на память; Почти ничего не испортили, кроме переднего бампера BMW нашей Тани, которая на скорости, хотела скрыться от «волков»; Потеряли одну варежку. Никто не пострадал, ни люди ни собаки. Все живы.

В съемке принимал участие весь коллектив :

консультанты;

PR — менеджер;

интернет магазин;

директор магазина;

администраторы;

кассиры;

фотографы;

и наши любимые парки Woolrich

Ostriv