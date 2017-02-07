Принты, люрекс и вязаные аксессуары: THEO представил коллекцию FW 17-18, в которой каждый найдет что-то для себя

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Бренд THEO представил пятую коллекцию в рамках Mercedes-Benz Kiev Fashion Days. Среди моделей на подиуме появился приглашенный гость – стилист Vogue Ukraine Ольга Януль, а также сооснователь бренда, стилист Тео Декан, уже традиционно закрыл показ марки собственным дефиле.

В сезоне осень-зима 17-18 THEO показали эклектичную коллекцию, где романтичные цветочные принты и оттенки ярко-зеленого, синего и розового перемежались футуристичными серебристыми, золотыми и черными с блеском total-look’ами. В плане силуэтов дизайнер сделал акцент на плечи: в коллекции много овэрсайз-пиджаков, рубашек с объемными рукавами и рюшами, асимметричных ветровок и теплых курток, а также на талию: ее подчеркивают кожаные корсеты-сбруи и широкие пояса с массивными пряжками. Необычный контраст являет собой цветовая гамма линейки: Тео Декан играет на контрастах оттенков хаки, тканей с металлическим блеском, пастельных цветов и насыщенного цвета аксессуаров – тех самых поясов в бордовом и коричневом, высоких перчаток синего и алого цветов. Дизайнер уделил внимание обязательному аксессуару холодного сезона – шапкам: из шерсти крупной вязки он создал крупные колпаки и шапки с длинными завязками-косичками.