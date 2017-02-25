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Призыв к единству, силе и любви в коллекции Versace FW 17-18

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Итальянский бренд Versace, в ДНК которого на протяжении почти сорока лет заложена гламурная женственность и сила не готов возвращаться к тем временам, когда права женщин массово ущемлялись. В новом сезоне Донателла Версаче не собирается спокойно реагировать на сложное время и выражает свой протест с помощью лозунгов — «единство», «отвага», «верность» и «любовь», которые появились на одежде в качестве объемных надписей.

Первое на что обратили взгляд гости показа — серьезный вид моделей, который был создан с помощью темного макияжа. Насыщенный make-up добавил выразительности глазам и привнес смелый, хулиганский дух. Акцент также добавили цветные пряди, которые стилисты заранее вплели в волосы моделей. Первой девушкой, появившейся на подиуме с огненно оранжевыми волосами, стала чешская модель Хана Сукупова, которая продемонстрировала строгий двубортный, удлиненный жакет в комплекте с белоснежной рубашкой и едва заметной полупрозрачной юбкой.

Донателла Версаче сконцентрировалась на идеально скроенных брючных костюмах, пальто и маленьких черных платьях, которые будут уместны для любого случая. Объемные куртки, юбки-карандаш дизайнер декорирует яркими паттернами, надписями и аппликациями. В осенне-зимнем сезоне девушка Versace смело комбинирует женственные наряды с объемными пуховиками и цветной подкладкой, а также отдает предпочтение ярким платьям на тонких бретелях с асимметричными складками. Кажется, что надев темный, строгий жакет она готова к любым авантюрам.

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Подготовила Екатерина Горбенко

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