Коллекции

Проблемы экологии в лукбуке Who is it? FW 17-18

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В преддверии показа на Mercedes-Benz Kiev Fashion Days бренд Who is it? представил лукбук новой коллекции FW 17-18. Ее основной идеей, как ни странно, стали глобальные проблемы экологии, а сам лукбук снимался на главном киевском заводе по переработке вторсырья «Киевгорвторресурсы» в цехах по переработке полиэтилена.

«В год, в мире производится 5000000000000 пакетов. И только примерно 1% — 3 % подвергается вторичной переработке», – объясняют сами дизайнеры.

Главные акцентные детали коллекции – это принты и майкипакеты из трикотажа, стилистически напоминающие полиэтиленовые пакеты, объемные декорированные куртки, длинный плащи золотого цвета,  сумки пакеты.  

Практически все образы коллекции созданы из контрастных тканей и материалов:  шелк и грубая рибана, тонкий люрекс и плотный трикотаж, лаке и неопрен, тонкий нейлон и синтепон.  

Основные цвета коллекции Who is it? подбиралась в контраст идее: экологическизеленый, золотой и чисто белый.

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