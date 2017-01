Проблемы экологии в лукбуке Who is it? FW 17-18

0 0 0

В преддверии показа на Mercedes-Benz Kiev Fashion Days бренд Who is it? представил лукбук новой коллекции FW 17-18. Ее основной идеей, как ни странно, стали глобальные проблемы экологии, а сам лукбук снимался на главном киевском заводе по переработке вторсырья «Киевгорвторресурсы» в цехах по переработке полиэтилена.

«В год, в мире производится 5000000000000 пакетов. И только примерно 1% — 3 % подвергается вторичной переработке», – объясняют сами дизайнеры.

Главные акцентные детали коллекции – это принты и майки—пакеты из трикотажа, стилистически напоминающие полиэтиленовые пакеты, объемные декорированные куртки, длинный плащи золотого цвета, сумки — пакеты.

Практически все образы коллекции созданы из контрастных тканей и материалов: шелк и грубая рибана, тонкий люрекс и плотный трикотаж, лаке и неопрен, тонкий нейлон и синтепон.

Основные цвета коллекции Who is it? подбиралась в контраст идее: экологически—зеленый, золотой и чисто белый.