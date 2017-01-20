Прощаемся со скриншотами: 3 способа сохранять фотографии из Instagram

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Наверняка хотя бы раз в жизни вы сталкивались с подобной проблемой: хочется или даже необходимо загрузить снимок из Instagram, однако все, что вы можете сделать – скриншот с помощью телефона или компьютера. SMM-специалист Дарья Андреева знает, что эту сложность можно решить тремя способами, в результате чего у вас появится возможность сохранить снимок с последнего показа Dior или бэкстейдж модной съемки в хорошем разрешении – и одним из первых (ведь в этой социальной сети отчеты с важных событий, безусловно, появляются раньше всего). Публикуем ее подробную инструкцию.

Три самых простых способа. Запомните один — и пользуйтесь.

Сохранить фотографию из Instagram на свой компьютер может понадобиться и SMMщику, и журналисту, и владельцу бизнеса. Да ладно, что уж там, каждый из нас хоть раз сталкивалась с необходимостью сохранить снимок.

Но тут «Сохранить как…» не поможет. Создатели Instagram не предусмотрели возможность загрузить понравившиеся картинки на ПК. Потому хочу поделиться с вами тремя лайфхаками, которые значительно упрощают жизнь.

Сохранить фото без программ и расширений

Мой любимый способ. Разобравшись один раз — вы забудите вообще, что с такой проблемой сталкивались.

Откройте нужное изображение на компьютере. Нажав правой кнопкой мыши, выберите «Просмотр кода страницы». Перед вами в новой вкладке откроется html-код страницы. Не пугайтесь.

Вызовите строку поиска, нажав Ctrl+F. Вводите текст «jpg». Вы нашли картинку.

Вам нужен первый результат (всего их будет около 20). Скопируйте ссылку полностью, не включая кавычки. Вставьте текст в адресную строку и перед вами откроется фотография.

Теперь осталось только сохранить картинку привычным нам путем. Правой кнопкой мыши клацните по изображению, появится контекстное меню , «Сохранить картинку как…». Вуаля, фотография у вас на компьютере.

Видео сохранить можно по такому же алгоритму, вот только искать нужно файлы с расширением mp4.

Скачать через приложения

Есть множество приложений, с помощью которых можно сохранить фотографии из Instagram. Мне подошло вот это.

Выглядит, скажем честно, не очень. Но в работе сайт простой и ненагруженный. В поле поиска вставляете ссылку на фото, которое вам нужно. Получить ее можно, найдя фотографию через браузер. Или скопировав на телефоне в самом приложении.

Вставили — «Скачать!»

На этой стадии вы можете скопировать текст поста, что бывает полезно. Далее нажимаем «скачать фото» и сохраняем его.

Также есть вот такой сайт. Вы снова-таки вставляете ссылку и сохраняете картинку. Для меня минус — нет возможности сохранить текст поста. Небольшой плюс — сервис показывает фотографии, которые кто-то скачивает прямо сейчас. Пока вы ждете свое фото, развлекаетесь

Сохранить на телефон — скинуть на компьютер

Пожалуй, самый долгий и неудобный способ, но бывают ситуации, когда он спасает. Зайдя в Instagram на телефоне вы можете сделать скрины экрана с нужными фото или воспользоваться приложениями для скачивания фото, например, InstaSave. Загрузка занимает 2 минуты.

Еще можно воспользоваться таким «обходным путем». Заходите в Instagram с телефона, копируете ссылку изображения, вставляете ее в Telegram (можно сделать закрытый чат, где будете только вы), фотография автоматически подгружается и ее можно сохранить к себе на устройство.

Читатели подсказали, что аналогично можно сохранить, сделав пост во «Вконтакте».

Фотография у вас на телефоне, перекиньте ее на компьютер. На этом этапе давать советы, как это сделать, я не могу, так как механики для IOS и Android, Windows и MAC отличаются. Самый «кустарный» способ — отправить себе письмо на почту или загрузить на Google Диск.

Скачивайте, но не забывайте: фотографии других пользователей — это их собственность. Авторское право, все дела. Использовать чужие снимки без разрешения в своих целях (даже некоммерческий) запрещено.

Автор: Дарья Андреева, wishdo.wordpress.com

Подготовила Александра Даруга

Фото: Morie 21