Просто вместе: что делать и куда идти в День святого Валентина

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Совсем немного остается до 14 февраля — того самого дня, когда все влюбленные стараются порадовать друг друга самыми приятными и теплыми сюрпризами. Но для тех, кто в рабочей суматохе и ритме последних дней не успел спланировать День святого Валентина заранее, мы предлагаем несколько вариантов времяпровождения, которые сделают его по-настоящему особенным.

Не хотите ли вина?

Начните празднование с бокала вина и вкусного ужина. В Киеве есть множество ресторанов, готовых угодить вашим вкусовым рецепторам и укутать теплой атмосферой. Выбор редакции пал на итальянский ресторан «Vapiano». Приглушенный свет, располагающий к себе интерьер, замечательная винная карта и разнообразие итальянских блюд. Преимущество ресторана в свободном выборе ингредиентов для пасты, пиццы и лазаньи, что особенно важно гурманам и любителям острых ощущений.

Для тех, кто без ума от азиатской кухни, мы советуем провести вечер в ресторане «Китайский привет». На протяжении многих месяцев отзывы об этом месте становятся только лучше и лучше. И это неудивительно! Как можно отказаться от салата из лепестков лилии с кунжутным маслом или обжигающей курочки «Гун Бао»? Выбор напитка — за вами. Это могут быть как традиционные настойки, так и горячие коктейли от шеф-повара.

Если ваша пара впереди планеты всей, вы любите активный отдых и шумные вечеринки — зажгите в «Bar/13», а дальше отправляйтесь в «Atlas» на концерт Жени Галича и его группы O.Torvald, где обещают настоящий праздник любви и чувств.

Ночные приключения

Иногда для того, чтобы чувства запылали по-новому, нужно сменить обстановку и провести время в незнакомом месте. Мы не предлагаем вам за сутки собраться и улететь в Венецию, но вариант с романтической ночью и волшебным завтраком в отеле имеет место быть.

Особенно, если это самый большой отель на воде в Киеве! Что может быть романтичней уютных номеров с видом на Днепр? «Баккара» – место для новых ощущений и разговоров по душам! Специально для вас номер задекорируют свечами и лепестками роз, доставят шампанское и фрукты или организуют романтический ужин.

Если вы не хотите ни минуты отвлекаться от своей половинки — забронируйте номер в отеле «IQ ». В номерах внедрена система «умный дом», климат контроль и душевые с RGB подсветками — настоящее удовольствие для любителей новейших технологий. Приятной радостью станут умеренные цены и торговый центр в шаговой доступности, чтобы начать следующий день с ярких эмоций.

Особая атмосфера всегда царит в историческом центре Киева. Там располагается отель «Воздвиженский», где романтическая ночь обернется началом чего-то прекрасного и вдохновит на новые серьезные решения. Также в отеле есть услуга совместной фотосессии, чтобы запечатлеть День влюбленных на замечательных снимках.

Домашний уют

Важней всего — погода в доме! Если решили сделать сюрприз любимому человеку, не покидая семейного гнездышка, — вам в помощь доставка еды Royal Service. Чтобы не беспокоиться о горе посуды и кропотливом приготовлении ужина, любимые блюда и напитки из лучших ресторанов Киева в считанные минуты окажутся на праздничном столе. Ну, а романтическая обстановка остается за вами…

Подготовила Янина Борисовна