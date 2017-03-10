Аксессуары, Стиль жизни

Против света: Топ-10 солнцезащитных аксессуаров этой весны

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С каждым сезоном солнцезащитные очки становятся все интереснее: буйство красок, круглые линзы, футуризм в дизайне.

Этой весной в тренде модели с прозрачными стеклами и цветной оправой и, напротив, с цветным монохромным напылением и лаконичной, нередко двойной оправой. Никто не отменял и минималистичные капельки на каждый день – затмить их смогут только модели cat eyes, которые непрерывно соперничают с авиаторами. Дизайнеры будто кричат нам: «Смелее!». Не бойтесь экспериментировать и отдавать предпочтение очкам с декоративными камнями футуристичной формы, которые будут буквально сиять на солнце.

Редакция FW-Daily сделала подборку из 10 идеальных солнцезащитных очков, которые точно не захочется снимать ни при палящем солнце, ни даже при проливном дожде.

Jimmy Choo
Jimmy Choo
Chanel
Chanel
Marc Jacobs
Marc Jacobs
Swarovski
Swarovski
Gucci
Gucci
Dior
Dior
Urban Outfitters
Urban Outfitters
Yves Saint Laurent
Yves Saint Laurent
Miu Miu
Miu Miu
Fendi
Fendi

Подготовила Янина Борисова

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