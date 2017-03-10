Против света: Топ-10 солнцезащитных аксессуаров этой весны

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С каждым сезоном солнцезащитные очки становятся все интереснее: буйство красок, круглые линзы, футуризм в дизайне.

Этой весной в тренде модели с прозрачными стеклами и цветной оправой и, напротив, с цветным монохромным напылением и лаконичной, нередко двойной оправой. Никто не отменял и минималистичные капельки на каждый день – затмить их смогут только модели cat eyes, которые непрерывно соперничают с авиаторами. Дизайнеры будто кричат нам: «Смелее!». Не бойтесь экспериментировать и отдавать предпочтение очкам с декоративными камнями футуристичной формы, которые будут буквально сиять на солнце.

Редакция FW-Daily сделала подборку из 10 идеальных солнцезащитных очков, которые точно не захочется снимать ни при палящем солнце, ни даже при проливном дожде.

Подготовила Янина Борисова