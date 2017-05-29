Провалы Каннского кинофестиваля: худшие наряды красной дорожки

Мы уже рассматривали лучшие наряды красной дорожки Каннского кинофестиваля, самые откровенные — с гала-ужина amfAR и тресковые образы на каждый день в исполнении знаменитостей. Многие гости фестиваля отдали предпочтение нежно-голубому оттенку, пышным платьям и глубоким вырезам. Не обошлось и без исключений — модные критики не оценили старания звезд, надевших перья, джинсы под платье или обильно усыпанные стразами наряды.

Редакция FW-Daily предлагает рассмотреть худшие наряды красной дорожки Каннского кинофестиваля 2017.

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В Каннах прошел самый откровенный вечер amfAR в истории