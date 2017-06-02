Псевдочерные точки: Что это и нужно ли с ними бороться

С приходом лета все меньше хочется пользоваться плотными тональными основами и все больше – выходить на улицу, не боясь, что весь макияж потечет под первыми лучами солнца. Но как показывает практика, позволить себе такую роскошь могут только обладательницы безупречно чистой кожи. Утро большинства из нас начинается у зеркала, с высматривания новых недостатков, покраснений и страшных черных точек. Редакция Beauty Advisor разбиралась в том, как избавиться от недостатков кожи и всех ли точек на лице действительно стоит бояться.

Если вы считаете, что всю жизнь вас беспокоят черные точки, присмотритесь внимательнее: это могут быть так называемые sebaceous filaments. В русском языке этому понятию названия еще не придумали, но условно явление можно обозначить как псевдочерные точки. Хоть с blackheads у них есть кое-что общее, важнее все же принципиальная разница между ними. Так, например, бороться с sebaceous filaments не нужно – псевдочерные точки есть у всех.