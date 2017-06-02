Псевдочерные точки: Что это и нужно ли с ними бороться

С приходом лета все меньше хочется пользоваться плотными тональными основами и все больше – выходить на улицу, не боясь, что весь макияж потечет под первыми лучами солнца. Но как показывает практика, позволить себе такую роскошь могут только обладательницы безупречно чистой кожи. Утро большинства из нас начинается у зеркала, с высматривания новых недостатков, покраснений и страшных черных точек. Редакция Beauty Advisor разбиралась в том, как избавиться от недостатков кожи и всех ли точек на лице действительно стоит бояться.
Если вы считаете, что всю жизнь вас беспокоят черные точки, присмотритесь внимательнее: это могут быть так называемые sebaceous filaments. В русском языке этому понятию названия еще не придумали, но условно явление можно обозначить как псевдочерные точки. Хоть с blackheads у них есть кое-что общее, важнее все же принципиальная разница между ними. Так, например, бороться с sebaceous filaments не нужно – псевдочерные точки есть у всех.
Sebaceous filaments – это тонкие нити, которые выстилают поры изнутри и являются каналом, по которому себум выходит на поверхность кожи. Это часть структуры волосяного фолликула, поэтому с sebaceous filaments есть абсолютно у всех людей. Если черная точка действительно соответствует своему названию, будучи темной, достаточно большой заметной, то sebaceous filaments обычно небольшие, едва заметные, как будто полупрозрачные, сероватые. Пытаясь удалить псевдочерную точку, на поверхности кожи вы увидите тонкую длинную нить, в то время как черная точка представляет собой воскоподобное образование. Заметнее всего псевдочерные точки у обладателей жирной кожи, которая производит излишки себума.
Бороться с sebaceous filaments не имеет смысла, они результат естественного функционирования кожи: себум выделяется всегда, и в порах он, так или иначе, скапливается, как и бактерии, и ороговевшие клетки. Выдавливание sebaceous filaments временно избавит вас от них, но через пару недель пора все равно заполнится, а кожу вы травмируете. Более того, псевдочерные точки постороннему человеку вообще не видны – их видите только вы при скрупулезном рассматривании в зеркале. Sebaceous filaments могут превратиться в черные точки – когда cебум накопится в большом количестве, затвердеет и окислится, – но это произойдет лишь в том случае, если вы на некоторое время забудете об очищении и уходе, или если у вас жирная кожа, которая засоряется достаточно быстро.
Если хочется гладкости и чистоты, cтоит регулярно пользоваться отшелушивающими средствами и очищающими масками. К мануальным чисткам лучше прибегать как можно реже: вопрос с засорением пор и уж тем более избавлением от псевочерных точек они не решат. Добавьте к своему уходу средства с салициловой кислотой – только она «умеет» проникать глубоко в поры и растворять жир; из моих любимчиков это лосьон COSRX BHA Blackhead Power Liquid или Paula’s Choice Skin Perfecting 2% BHA Liquid Exfoliant.
Избегайте ПАВов в составе очищающей косметики – постоянное пересушивание кожи спровоцирует еще большее выделение себума, и вас ожидает обратный эффект: поры будут забиваться чаще и сильнее. Пола Бегун, создательница бренда Paula’s Choice, говорит, что хороший уход, который помогает сделать псевдочерные точки менее заметными, начинается и заканчивается водорастворимыми очищающими средствами. Также не рекомендую пытаться «затереть» поры праймерами и плотным тональным средством – они могут ускорить засорение пор снаружи. Оптимальны продукты на водной основе с легкими текстурами и эффектом блюра – с помощью рассеивания света можно добиться более удачного визуального эффекта, не перегружая кожу.