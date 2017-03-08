Пять современных художников Америки создадут дизайн украшений для Tiffany & Co.

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Биеннале Уитни – выставка современного американского искусства, которая проводится раз в два года и призвана «соединять искусство США с европейским и глобальным». Является одним из крупнейших мероприятий подобного рода в мире. Бренд Tiffany & Co. до 2021 года будет выступать главным спонсором Музея американского искусства Уитни в организации этого события.

В этом году благодаря сотрудничеству пять художников из тех, что участвуют в биеннале, получат возможность создать дизайн ювелирных украшений для Tiffany & Co. Пока что доступна информация лишь об одном изделии: серебряной подвеске, созданной Кэрри Мойер, художницей и писательницей, обладательницей наград от фондов Гуггейнхайма и Джоан Митчелл. Мойер создает абстрактные работы, посвященные актуальным политическим и социальным темам, исполняя их в яркой авторской цветовой гамме с обилием контрастных оттенков и текстур.

Подготовила Александра Даруга