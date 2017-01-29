Коллекции

Раф Симонс представил кадры из рекламного кампейна S/S’17

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Бельгийский дизайнер Раф Симонс представил несколько новых кадров, созданных фотографом Вилли Вандерперре для рекламной кампании Raf Simons S/S’17. Стилистом съемки был приглашен Оливер Риццо. На черно-белых кадрах модели позируют в объемных светлых рубашках, трикотажных свитерах и необычных чокерах, которые напоминают тонкий, длинный ремень. Напомним, что в 2015 году Раф Симонс покинул французский Дом Christian Dior, а в августе 2016 года возглавил творческое направление американского бренда Calvin Klein. На прошлой неделе дизайнер продемонстрировал свою первую коллекцию для Calvin Klein.

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Подготовила: Екатерина Горбенко

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