Ральф Лорен открыл кофе-бар в Лондоне

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77-летний американский дизайнер Ральф Лорен решил посвятить часть своего времени на гостинично-ресторанное направление. На этот раз, популярный дизайнер приложил руку к созданию роскошного кофе-бара под названием «Ralph’s Coffee&Bar», который отныне разместится рядом с новым магазином «Polo» на улице Риджент-стрит в Лондоне. Напомним, что закусочные марки Ralph Lauren также присутствуют в Нью-Йорке, Чикаго и Париже. Стилистику каждого разрабатывал сам дизайнер.

Новое пространство, открытие которого запланировано на четверг, вместит в себя зону с барной стойкой из темного дерева, а также пространство со столиками. Стены декорированы зеленым бильярдным сукном, а сам зал украшает коллекция тематических произведений искусства. Барная зона, где можно выпить не только коктейль, но и кофе имеет 12 дополнительных мест. Здесь гостям предлагают легкие закуски, сыры, оливки и разные сорта орехов.

Дизайнер назвал новое место «естественным продолжением наследия Polo, который добавит еще одно измерение в мир, который создает американский бренд Ralph Lauren». Бар откроет свои двери для посетителей уже 12 января в 10 утра и будет функционировать до 8 вечера ежедневно. Представители бренда отметили, что подобный формат ресторана является важным мостом к новой и более молодой аудитории клиентов.