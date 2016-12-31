Райан Гослинг сыграет главную роль в новом фильме Дэмьена Шазелла

0 0 0

Актер Райан Гослинг снимется в биографическом фильме об американском астронавте NASA, летчике-испытателе и космическом инженере Ниле Армстронге. Картина будет называться «Первый человек», а ее режиссером выступит Дэмьен Шазелл – создатель фильмов «Ла-Ла Ленд» и «Одержимость». Как сообщает The Hollywood Reporter, съемки байопика стартуют в следующем году.

Напомним, что Райан Гослинг уже не первый раз исполнит главную роль в картине Шазелла. В фильме «Ла-ла-лэнд», номинированном на премию Золотой глобус в 2017 году, актер сыграл музыканта, который пытается добиться успеха в Лос-Анджелесе.

Подготовила Анастасия Малая