Развод: Исполнители главных ролей в сериале «Шерлок» расстались

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Сегодня стало известно, что актер Мартин Фриман и его партнерша Аманда Аббингтон расстались некоторое время назад. Пара, которая провела вместе 16 лет, познакомилась в 2000 году на съемках фильма «Только мужчины». С тех пор как актеры вместе, они успели совместно сыграть во многих кинофильмах (включая британский сериал «Шерлок», 4 сезон которого выйдет через неделю), но так и не поженились. «Мне не нужна свадьба, – шутила Аманда. – У меня уже есть как минимум 3 рабочие фотографии с Мартином, где я – в свадебном платье».

О разрыве рассказал сам Фриман в интервью Financial Times. «Мы с Амандой больше не вместе. Но мы расстались друзьями и я всегда буду ее любить», — пояснил Мартин журналистам. На вопрос, повлияло ли его участие в съемках «Хоббита» на разрыв, актер ответил утвердительно – ведь долгое отсутствие дома не давало ему возможности уделять достаточно времени семье (вместе с Аббингтон они растят двоих детей).

Подготовила Даруга Александра