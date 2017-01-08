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Реалити-шоу семейства Кардашьян все-таки возвращается: в сети появился трейлер нового сезона

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В сети появился трейлер нового сезона реалити-шоу Keeping Up With Kardashians, съемки которого были драматично свернуты после нападения на одну из главных героинь, Ким Кардашьян, в октябре прошлого года.

Напомним, во время парижской недели моды двое вооруженных людей ограбили Ким в ее номере отеля (среди украденного были драгоценности, в том числе – обручальное кольцо звезды). Саму Кардашьян связали, а в ходе нападения угрожали ей пистолетом. Об этом, судя по всему, будет рассказано в новом сезоне шоу, который выйдет в марте. В коротком тизере мы видим плачущую Ким, которая рассказывает о происшествии. «Когда тебе в спину упирается огнестрельное оружие, тебе кажется, что все кончено, что выхода нет», — говорит она.

Также, судя по всему, в новом сезоне мы узнаем, что именно произошло с мужем Ким, репером Канье Уэстом, во время психологического срыва в ноябре прошлого года: певец был вынужден отменить концерты мирового тура Saint Pablo и был госпитализирован. В видео мы видим часть телефонного разговора Ким с мужем.

Подготовила Александра Даруга

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