Реконструкции подлежит: власти Парижа выделили €300 на модернизацию Эйфелевой башни

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Власти Парижа заявили о планах на реконструкцию 128-летнего символа города – Эйфелевой башни. В проект, который займет более 15 лет, будет вложено около €300 миллионов. Как сообщают представители власти, необходимо уделять больше внимания символическому монументу, который составляет особый интерес для туристов в Париже.

Улучшения коснутся безопасности, а также будут обновлены второй этаж и лифты, что позволит в дальнейшем избежать больших очередей. Реконструкции подлежит и ресепшн: наличие закрытых зон поможет посетителям комфортнее чувствовать себя при дождливой погоде.

Эйфелева башня была построена в 1889 году перед Всемирной выставкой в Париже в качестве рекламного щита. Планировалось, что монумент будет снесен уже в 1909 году, но власти настояли на сохранении архитектурной конструкции. Сегодня Башня стала символом Парижа и привлекает более 6 миллионов посетителей в год.

Напомним, что планы по реконструкции Эйфелевой башни также связаны с проведением Олимпийских игр в 2024 году и очередной Всемирной выставки в Париже в 2025 году.