Коллекции

Ретро-классика в коллекции Rochas FW 17-18

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«Это сочетание идеальных образов — итальянки Пьер Анджели и яркой Хелены Рочас. Это равновесие между классикой и эксцентричностью», — говорит о своей новой коллекции Алессандро Дель Аква. В своих коллекциях дизайнер обычно делает ставку на романтику и гламур, однако, не в этот раз. Показ осенне-зимней коллекции ознаменовался женственными и сдержанными фасонами, в частности, однотонными, закрытыми платьями длинной до колена. В новой коллекции Алессандро также присутствовало множество ретро-элементов в стилистике 50-х: высокие, телесные гольфы, воротники с оборками, а также обилие черных бантов на блузах и платьях.

Особенно продуманной была обувь и аксессуары. Туфли на тонком каблуке серого, небесно-голубого, винного и черного цвета имели необычную изогнутую форму в области пятки, а также были декорированы круглыми брошками, усыпанными кристаллами. Компактные по размеру сумки и клатчи из кожи украшены сверкающей буквой «R». Между тем, женственные образы дополнила детализированная вышивка пайетками, едва заметная на пышной юбке солнце-клешь, а также контрастные, растительные паттерны. «Это выглядит элегантно и роскошно», — добавил Дель Аква.

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Подготовила Екатерина Горбенко

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