Новости моды

Рианна и немецкая марка Puma организуют показ в Париже

FENTY x PUMA by Rihanna : Runway - Paris Fashion Week Spring/Summer 2017
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Рианна и немецкая марка спортивной одежды Puma определились с датой и местом проведения нового шоу. Как и в прошлом сезоне показ коллекции Fall 2017 состоится во время недели моды в Париже. Напомним, в прошлом году популярная певица впервые организовала шоу Fenty х Puma во французской столице, в старинном отеле Саломон де Ротшильд, который был построен еще в XIX веке. Это место было выбрано неслучайно. Поскольку коллекция S/S’16 была вдохновлена королевой Франции Марией-Антуанеттой, пышное убранство помещения соответствовало настроению коллекции. Согласно официальному заявлению, третий показ Рианны и бренда Puma запланирован на 6 марта.

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Подготовила: Екатерина Горбенко

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