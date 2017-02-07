Личности

Рианна на обложке юбилейного выпуска журнала Harper’s Bazaar

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Обладательница восьми премий премии «Грэмми», шести American Music Awards, восемнадцати наград Billboard Music Awards, а также специальной награды «Icon Award» — поп-певица Рианна украсила юбилейный, 150-й выпуск глянцевого журнала Harper’s Bazaar. На страницах нового мартовского журнала Рианна примеряла на себя образ Амелии Эрхарт — первой женщины-летчицы, перелетевшей Атлантический океан в 1937 году.

«В женщине, которая доминирует в мужском мире есть нечто особенное. В ней присутствует определенное изящество, сила, интеллект, бесстрашие. Она не боится услышать «нет». Амелия Эрхарт была невероятно динамичной, полной сил и энергии. Ей удалось установить несколько авиационных рекордов в свое время. Поэтому я с радостью присоединилась к команде Harper’s Bazaar для работы над юбилейным выпуском, который прославляет легендарных женщин», — прокомментировала Рианна.

Специально для съемки стилистами были подобраны наряды от всемирно известных модных Домов, включая Stella McCartney,  Hermès, Louis Vuitton, Givenchy, Dior, Salvatore Ferragamo, Bottega Veneta, Ralph Lauren, J.W. Anderson и многих других, которые смогли перевоплотить певицу в настоящую летчицу.

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Подготовила Екатерина Горбенко

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