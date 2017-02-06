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Риккардо Тиши представил обновленную версию культовых кроссовок Nike

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Дизайнер Риккардо Тиши, который на днях покинул пост креативного директора Givenchy, представил обновленную версию кроссовок NikeLab Dunk Lux Chukka x RT. Новинка поступит в продажу уже через три дня, 10 февраля и будет доступна к приобретению в магазинах Bergdorf Goodman NikeLab, NikeLab 21M, Dover Street Market в Нью-Йорке, Kith BK, а также в нью-йоркском Concepts. На сайте nike.com продажи стартуют уже с 23 февраля.

«Я считаю, что в модели кроссовок NikeLab Dunk есть нечто особенное. Здесь присутствует взаимосвязь спорта и культуры уличного стиля. Думаю, что это одна из самых знаковых моделей, созданных компанией Nike», — прокомментировал Тиши.

Переосмысленная версия Dunk Lux High практически не потерпела изменений. На боковых стенках лишь увеличился фирменный знак компании Nike, а на мягких стельках и внешней стороне пятки появился логотип RT и Nike.

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Подготовила: Екатерина Горбенко

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