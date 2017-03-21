Риз Уизерспун: «Я выросла на старых фильмах и героинях с сильным характером»

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Сегодня американской актрисе, сыгравшей популярную роль Элль Вудс в комедийной экранизации режиссера Роберта Лукетича «Блондинка в законе», Риз Уизерспун исполняется 41 год! Обладательница премии «Золотой глобус», «Оскар», «Золотой глобус» и BAFTA за лучшую женскую роль сыграла в десятках картин. Актриса ведет активную благотворительную деятельность и поддерживает различные фонды по защите детей. В честь знаменательного события редакция FW-Daily собрала самые интересные высказывания талантливой киноактрисы Риз Уизерспун.

Реальные люди пугают меня гораздо больше, чем призраки.

Я росла в Теннесси. У нас не знали, что такое Louis Vuitton.

Любовь — огромная ценность, но ее нелегко пронести через тысячу важных дел, которыми приходится заниматься ежедневно.

Кино для меня — не главное! Прежде всего я мать.

Лучшие сюжеты — это наиболее личные. Тебе не надо тратить много денег на их создание.

Известность таких звезд, как Джессика Симпсон и Пэрис Хилтон, держится на определенных стереотипах. Я не думаю, что они на самом деле тупые, они просто продают то, что пользуется спросом.

Я достаточно взрослая, чтобы признать, что я абсолютно ничего не знаю.

Чем больше времени я провожу в Голливуде, тем больше он напоминает мне старшие классы школы. Вы можете стать популярной, а на следующий день можете потерять свой титул.

В детстве я проводила много времени с бабушкой и дедушкой, так что это время бесценно для меня.

Если вам кажется, что мальчик плох, скорее всего так оно и есть. Держитесь от него подальше — он может разбить вам сердце.

Если у вас никогда не возникает желания прикрикнуть на детей, значит, вы проводите с ними слишком мало времени.

Мой отец и дядя всегда учили меня, что человек, менее заинтересованный в отношениях, всегда оказывается в положении доминанты, поскольку не идет на компромиссы. Таким образом, следует как можно меньше проявлять свой интерес, и тогда вам удастся полностью контролировать отношения со своим партнером.

Многие люди настолько обеспокоены зарабатыванием денег, что очень мало времени оставляют на личную жизнь. Я приложу все усилия, чтобы сделать гармоничной именно мою личную жизнь. А все остальное приложится.

Рожать детей надо тогда, когда вы готовы к тому, что ваш мир перевернется с ног на голову. Когда я рожала первого ребенка, я этого не знала.

Я очень удовлетворена своими «серьезными» фильмами, но плакать каждый день трудно.

Мне нравится, когда любовные взаимоотношения между мужчиной и женщиной начинаются с антагонизма.

Я серьезно задумалась о возможности существования призраков, когда играла пьесу в нью-йоркском театре. В середине действия я увидела в зале своего дедушку, который недавно умер.

Много болтаю — просто не знаю иного способа донести свои мысли до окружающих.

Я поняла, что очень важно делать перерыв в работе — просто посидеть на коврике с детьми и собакой.

Отсутствие жажды славы упрощает мне жизнь.

Семейная жизнь — это не фильмы и не литература — это о том, кто в доме хозяин.

Каждая роль – это в чем-то преодоление.

Я не крутая, просто сильная!

Это огромный труд – быть смешным!

Я не смотрю журналы. Просто проходя мимо, могу взглянуть на обложку и подумать: «О! Неплохо я получилась на этой фотографии».

Самое важное в моей жизни – это дети. И мое замужество.

Мама и бабушка научили меня хвататься за любую возможность продвинуться, но при этом ценить себя.

Дискриминация? Это мне хорошо известно: как блондинке, актрисе и девушке ростом 156 сантиметров.

Всегда найдется кто-то моложе и сексуальнее. Поэтому я предпочитаю быть забавной – это не падает в цене.

Готовить еду — рыбу, рис, овощи — самый успокаивающий ритуал для меня. Чтобы дом считался домом, в нем должно быть множество кастрюль и сковородок.

В книжном магазине мое сердце начинает выдавать 100 ударов в минуту — хочу купить ВСЕ.

Если бы люди прикладывали к устройству своей жизни хотя бы половину усилий, потраченных на карьеру – мы все давно жили бы в раю.

Идеал недостижим. А вот лучший вариант себя самой — вполне.

Пластическая хирургия не избавит от страха, связанного с восприятием себя как личности.

Я не совершенство и не всегда самоуверенная. Я южанка из маленького городка и я мать, которая очень много работает.

Подготовила: Екатерина Горбенко