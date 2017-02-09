Роузи Хантингтон-Уайтли официально подтвердила свою беременность

0 0 0

29-летняя британская супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли подтвердила слухи о своей беременности. Вчера модель и «ангел Victoria’s Secret» опубликовала снимок на своей официальной странице в Instagram в купальнике, где видно округлившийся живот. Свою фотографию Роузи подписала следующим образом: «Очень счастлива поделиться тем, что мы с Джейсоном находимся в ожидании ребенка. Море любви». Хантингтон-Уайтли также указала, что авторство снимка принадлежит ее возлюбленному и отцу ее ребенка — актеру Джейсону Стэтхэму. Напомним Роузи и 49-летний актер вместе уже более шести лет. О своей помолвке пара сообщила в январе 2016 года.

Very happy to share that Jason and I are expecting!! Lots of love Rosie x ❤👼🏼 Photo by @jasonstatham A photo posted by Rosie Huntington-Whiteley (@rosiehw) on Feb 9, 2017 at 10:55am PST

Подготовила: Екатерина Горбенко