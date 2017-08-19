С днем рождения, Коко: интересные факты из жизни Шанель, о которых вы не знали

В день рождения женщины, которая раз и навсегда изменила современную моду, редакция FW-Daily вспоминает о ее удивительной жизни и знакомит читателей с любопытными фактами ее биографии.

Семья и имя

«Никто не прожил жизнь, подобную моей. Я ничего не понимала. Никто меня ничему не учил. До всего должна была дойти сама».

19 августа 1883 года у Евгении Жанны Деволь и Альберта Шанель, которые на тот момент не были женаты, родилась вторая дочка. Мама выросла в семье сельского плотника, а папа работал простым рыночным торговцем. Девочка появилась на свет в приюте для бедных, и назвали ее Габриэль Бонер Шанель: Габриэль — в честь акушерки, оказавшей помощь при родах.

Загар

«Мода — не просто вопрос одежды. Мода витает в воздухе, ее приносит ветер. Каждый предчувствует ее, дышит ею. Она и в небе, и на дороге».

Среди нововведений, автором которых по праву считается Коко Шанель, — первый синтетический аромат, маленькое черное платье, использование «мужской» ткани джерси для пошива женской одежды, а также мода на загар. Благодаря Коко женщины перестали бояться солнца и полюбили его, а произошло это совершенно случайно. В 1923 году Габриэль загорела во время круиза и появилась в таком виде в Каннах — общество сразу подхватило новую моду.

Процесс работы

«Мода стала шуткой. Дизайнеры забыли, что внутри платья есть женщина. Большинство женщин одеваются для мужчин и хотят, чтобы ими восхищались. Но они также должны быть в состоянии двигаться, сесть в машину, не порвав платья! Одежда должна быть естественной формы».

Шанель не создавала лекал и не рисовала эскизов. Она работала «вживую», с манекенщицами, а карандашом и бумагой ей служили булавки и портновские ножницы. Коко всегда говорила, что платье должно жить и двигаться, а благодаря взмаху ее ножниц из бесформенной материи прямо на модели создавался знаковый силуэт.

4. Сумки

«Изобретать собственную моду могут позволить себе только молодые женщины. Зрелые и стареющие женщины должны следовать господствующей моде».

Однажды Коко призналась, что все время теряет сумочки. Это не удивительно, ведь до Шанель у женских сумочек почти никогда не было ручек и их приходилось носить в руках. Коко взялась за решение этой проблемы и сделала это просто и гениально: к стеганой сумке она пристегнула цепочку, длину которой можно было регулировать. Так появилась сумка 2.55, которая до сих пор считается идеальной благодаря удобной форме. Интересный факт: появление этой сумки не только наконец помогло освободить женщинам руки, но и в общем добавило их образу динамичности благодаря приему crossbody.

Брак

«Красивых мужчин быть не должно, а некрасивых не бывает. Бывает только мало цветов и теплое шампанское».

Коко никогда не была замужем. Согласно одной из легенд, которые окружают ее персону, она отказала герцогу Вестминстерскому: заявив, что герцогинь может быть сколько угодно, а мадемуазель Шанель — только одна. Свои модные показы она также принципиально не завершала подвенечным платьем.

6.Ножницы

«Если в платье, которое висит в твоем шкафу, нельзя пойти в театр, то почему оно до сих пор там? Про мужчин аналогично — если ты не чувствуешь себя рядом с мужчиной прекрасной и желанной девушкой, окруженной любовью и заботой, то почему ты до сих пор с ним?»

Ножницы — это предмет, который постоянно сопровождал Коко Шанель. Куда бы она ни отправилась, они всегда были при ней: в сумочке или на веревочке на шее во время примерок. На одном приеме Шанель в который раз удивила всех, буквально порезав на части наряд одной из своих моделей — он был от другого кутюрье. Так наряд стал гораздо элегантнее — этот яркий эпизод позже вошел в фильм «Коко до Шанель» с Одри Тоту.

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