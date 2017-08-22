С иголочки: топ-3 мастерских Киева по пошиву мужских костюмов

Найти место, где можно приобрести качественный мужской костюм – сложная задача, а отыскать хорошее bespoke-ателье еще труднее. Говорят, что идеально посаженный на фигуру мужчины костюм является верхом швейного мастерства. Редакция FW-Daily согласна с этим тезисом – более того, мы готовы рассказать о том, в каких ателье Киева можно обзавестись костюмом с иголочки.

Мастерская Indposhiv завоевала себе отличную репутацию не только у украинских, но и у зарубежных клиентов. В этом году имя основательницы Катерины Возиановой стало еще известнее, ведь Indposhiv создал костюмы для ведущих Евровидения.

На официальном сайте ателье узнаем, что пошить там можно не только классический мужской костюм, но и сорочки, одежду для торжеств, плащи и куртки. Каждое изделие по меньшей мере на 80% сделано вручную с использованием бесклеевого метода, а детали скроены по индивидуальным лекалам заказчика. Все это обеспечивает отличную посадку костюма и его добротность – на любое творение Indposhiv действует пожизненная гарантия.

На сайте Indposhiv можно узнать все этапы создания костюма

Мастера из ателье Эдуарда Кульбаченко придерживаются классических bespoke-стандартов, которые изначально были установлены портными Sevile Row из Лондона. Материалы костюмов – это только ткани от ведущих производителей Scabal и Domeuil, а технологии при пошиве используются только авторские. В результате имеем изделие, собранное вручную из более чем 200 деталей.

Эдуард Кульченко, идейный вдохновитель и основатель мастерской E.K. Bespoke Studio

В ателье Mitelsky есть возможность заказать не только мужской костюм, но и женскую одежду для свадебного торжества. Интересно, что при ателье действует школа швейного мастерства «Мипарти», в которой любой интересующийся конструированием и моделированием одежды может сформировать полноценную базу знаний и выработать необходимые навыки для работы в швейном деле.

Все мастера Mitelsky – профессионалы с минимум 10-летним стажем работы, которые готовы изготовить костюм из качественного английского материала, ведь в Mitelsky представлен отличный выбор тканей.

Изделия Mitelsky можно рассмотреть на официальном сайте

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