Сальваторе Феррагамо снял новую рекламную кампанию на Сицилии

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Говоря о бренде Salvatore Ferragamo, на ум невольно приходит образ одного из красивейших цветущих городов Италии – Флоренция. Несмотря на это, для создания новой рекламной кампании фотограф Питер Лимберг отправился южнее – на Сицилию, где фоном для съемки послужили живописные виды, сады и пляжи острова.

В рекламной кампании приняли участие американская супермодель Лили Олдридж, испанская модель Андрес Веленкозо и молодая американка МакКенна Хеллам. На снимках они приветливо общаются между собой, будто бы не замечая камеры.

Рекламная кампания будет доступна в полном объеме до конца января. Сальваторе Феррагамо также представил видео, режиссером которого выступил Стивен Кидд.