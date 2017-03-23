Новости моды

Сам себе дизайнер: клиенты Prada теперь могут самостоятельно оформлять более 17 моделей обуви

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В 2015 бренд Prada усовершенствовал свой сервис Prada Made To Order Décolleté: премиум-услугу, позволяющую самостоятельно создать дизайн своей пары обуви от итальянской марки. Однако свободу клиентам все еще давали очень ограниченную: кастомизировать можно было только лодочки. Теперь же можно потренировать фантазию, оформляя одну из целых 17 моделей, для каждой из которых предлагается восемь вариантов высоты каблука и двенадцать различных материалов покрытия. Цвет подошвы также остается на усмотрение клиента, как и дизайн коробки.

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Подготовила Александра Даруга

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