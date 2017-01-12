«Самое главное для инвестиционного фонда — это рост продаж и прибыль компании»: Конспект лекции Константина Магалецкого

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В рамках первого дня Kiev Fashion Business Forum состоялась лекция партнера ведущего инвестиционного фонда Horizon Capital — Константина Магалецкого. На своей позиции Константин работает с 2009 года и имеет пятилетний опыт работы как в Украине, так и за рубежом в области менеджмент-консалтинга и более чем двухлетний опыт работы в области финансового менеджмента в промышленном и потребительском секторах Украины. Редакция FW-Daily подготовила конспект выступления Константина на тему: «Тренды инвестиций в индустрии моды».

«На данный момент самым популярным сегментом, с точки зрения мировых инвестиций, является спорт. Именно спортивные компании растут наиболее быстро. К примеру, такие бренды, как adidas, Nike, Puma и многие другие. Что касается остальных — они развиваются гораздо медленнее. У люксовых компаний — Tiffany & Co., Burberry или Prada наблюдается падение продаж по всему миру. Основной причиной является глобальный тренд на масс-маркет. Один из ярких примеров — испанская компания Inditex. Все мы периодически слышим в новостях, как магнат Амансио Ортеге становится одним из самых богатых людей».

«Успех компании Inditeх заключается в налаженной логистике, высокой производительности, а также быстрой скорости выхода на рынок».

«За последние три года продажи люксового сегмента существенно упали. Однако, если детально рассмотреть направление спортивной одежды, продажи этого сегмента значительно увеличились. Очень важно понимать, что даже самая высокая прибыль не гарантирует, что ваш бизнес будет хорошо развиваться с точки зрения оценки инвесторов».

«За последние три года было произведено порядка тысячи сделок в индустрии моды, что довольно много. Практически равное количество сделок происходит по всему миру в Индии, Азии и в Северной Америке. В 2015 году было проседание, однако, уже в 2016 опять был замечен рост. Следует отметить, что все эти компании очень маленькие, по стоимости до 10 миллионов долларов».

«Инвестиционные фонды помогли большому количеству брендов стать известными и успешными. Один из таких примеров американская марка Tommy Hilfiger и PVH — один из самых известных инвестиционных фондов. В начале 2000 годов, когда бренд стал терять популярность и финансовая ситуация стала ухудшаться компания приняла решение привлечь инвестиционный фонд, дабы увеличить свои финансовые показатели. Фонд, в свою очередь, нанял более амбициозный, сильный и опытный менеджмент, оптимизировал сеть поставок, передал часть производства на аутсорсинг, сфокусировавшись на сбыте и на маркетинге, что также помогло развить интернет-продажи. В результате стоимость бизнеса выросла в продаже. Прибыль повысилась в полтора раза, а кредиты уменьшились».

«Еще один пример — консервативная немецкая компания Hugo Boss в которую также инвестировал фонд. В 2007 году, когда компания была ориентирована на европейский рынок, марка владела небольшим количеством магазинов. Благодаря инвестиционному фонду удалось привлечь экспертов, которые помогли развить собственную розничную сеть, повысив премиальность марки. В результате количество магазинов выросло более чем в три раза, выручка выросла до двух с половиной миллиардов евро, а продажи стали осуществляется не только в Европе, но и на территории Азии и США».

«Проблема ритейла Украины заключается в том, что он в целом непрозрачный. Большинство компаний не прозрачны, с точки зрения организации продаж, получения выручки».

Подготовила: Екатерина Горбенко