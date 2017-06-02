Sanahunt запускает новый эксклюзивный сервис YOUNIQUE COLLECTION

Sanahunt представил уникальный сервис: для клиентов магазина будет создана YOUNIQUE COLLECTION – коллекция луков, которую в течение сезона будут пополнять лучшие мировые стилисты.

Сервис YOUNIQUE предусматривает тесное сотрудничество со стилистами – и с персональными визитами в Sanahunt, и в режиме online-рекомендаций. Пополнение частной коллекции луков ведется на постоянной основе. У клиентов Sanahunt появится уникальный доступ к базе профессионально составленных образов.

Созданные стилистами луки будут доступны на индивидуальных fashion-консультациях и, при желании, будут адаптироваться под клиента. Сервис предусматривает право эксклюзивного выбора – лук более не будет представлен в YOUNIQUE COLLECTION, а значит клиент получит уникальный, неповторимый образ.

Открыла сервис YOUNIQUE by Sanahunt приглашенный fashion-консультант, стилист с мировым именем Анна Шиффель. Анна впервые посетила Киев и была впечатлена атмосферой города и красотой украинских женщин.